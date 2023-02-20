У Мінсоцполітики назвали середній розмір підвищення пенсій у березні — Finance.ua

У Мінсоцполітики назвали середній розмір підвищення пенсій у березні Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики назвали середній розмір підвищення пенсій у березні

Після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться в середньому на 400-700 грн.

На цьому наголосила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«У середньому доплата до пенсій становитиме від 400 до 700 грн залежно від категорії пенсіонерів. Грошей вистачить», — сказала міністр.

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Також вона запевнила, що індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

«Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, „дотягування“ виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з’їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також», — повідомила Жолнович.

Довідка Finance.ua:

раніше Жолнович зазначала, що пенсії в країні зростуть на 18 — 20% через інфляцію. Точні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли Кабінет Міністрів опублікує ухвалу про індексацію;

офіційний пенсійний вік в Україні — 60 років. Але не всі українці, які досягли 60-річчя, зможуть розраховувати на пенсійні виплати та заслужений відпочинок;

розмір пенсії залежить не лише від стажу, а й окладу, оскільки показник зарплати закладено у формулу розрахунку виплати у вигляді коефіцієнта. Українці перед виходом на пенсію можуть збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.



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Укрінформ За матеріалами:

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