В Україні змінюватимуться вимоги для виходу на пенсію — Finance.ua
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В Україні змінюватимуться вимоги для виходу на пенсію

Особисті фінанси
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Офіційний пенсійний вік в Україні — 60 років. Але не всі українці, які досягли 60-річчя, зможуть розраховувати на пенсійні виплати та заслужений відпочинок.
Про це розповів голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус в інтерв’ю Апострофу.
Так, за словами керівника ПФУ, в Україні вік виходу на пенсію та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від тривалості страхового стажу та становить 60, 63 або 65 років.
Тому, щоб отримувати пенсію у 60 років у 2023 році, необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.
Щорічно страховий стаж, що дає право виходу на пенсію після 60 років, збільшується на 12 місяців. Відповідно, у 2028 році він становитиме 35 років, пояснив Євген Капінус.
Якщо людина, якій у 2023 році виповнилося 60 років, накопичила за свою трудову діяльність менше 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення 63 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.
Але якщо громадянин не має 20 років стажу, то на пенсію він зможе вийти лише після досягнення 65 років, за наявності не менше 15 років страхового стажу.
За матеріалами:
На пенсии
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