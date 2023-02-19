4 категорії пенсіонерів, кому у 2023 році збільшать виплати — Finance.ua

4 категорії пенсіонерів, кому у 2023 році збільшать виплати Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Незважаючи на воєнний стан в Україні, 2023 року деяким українцям збільшать пенсії. В уряді обіцяють додати від 150 до 600 гривень.

За додаткові роки стажу

Ця доплата стосується українців, які нагромадили більше страхового стажу, ніж потрібно для виходу на пенсію. Сума обчислюється в 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму. Максимальну доплату одержують пенсіонери зі стажем 35-40 років. Але збільшення розраховується не від розміру пенсії одержувача, а від розміру прожиткового мінімуму, який становить 2093 грн.

Вікова доплата

Пенсіонери, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, отримуватимуть вікові надбавки. Так, суму у 300 грн передбачено для 70-річних українців, 456 грн — для громадян 75-80 років, 579 грн — для пенсіонерів віком від 80 років.

За виховання дітей

Пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 грн за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності.

Щоб отримувати кошти, потрібно звернутися до відділення ПФУ за місцем отримання пенсії та надати документи для посвідчення особи. Потрібно підтвердити родинні зв’язки з утриманцем, вказати його вік та перебування на утриманні.

Надбавка за донорство

10% від прожиткового мінімуму щомісяця доплачують пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові. Наразі сума становить 258,90 грн. Статус почесного донора крові в Україні можна отримати, якщо безкоштовно здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.

Довідка Finance.ua:

Правила виходу на пенсію змінилися:

Якщо торік 60-річні громадяни мали право вийти на пенсію зі страховим стажем не менше 29 років, то у 2023-му для цього потрібно мати не менше 30 років стажу.

У 63 роки можуть іти на пенсію ті, хто має 20-30 років стажу, а в 65 — від 15 до 20 років стажу.

Якщо у 65-річної людини менш як 15 років стажу, замість пенсії вона зможе отримати лише соціальну допомогу — 2 093 грн.

Якщо бракує стажу, його можна докупити. Доцільним це може бути лише в тому разі, якщо майбутньому пенсіонеру не вистачає кількох місяців, адже за кожний з них доведеться заплатити 44% від мінімальної зарплати, тобто 2 948 грн.

Про те, як буде розраховуватися індексація пенсій, а також що зміниться після впровадження накопичувальної пенсії — розповіли у статті за посиланням нижче.

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