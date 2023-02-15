На скільки зростуть пенсії в рамках індексації: у Мінсоцполітики дали відповідь — Finance.ua

На скільки зростуть пенсії в рамках індексації: у Мінсоцполітики дали відповідь Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

На скільки зростуть пенсії в рамках індексації: у Мінсоцполітики дали відповідь

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що пенсії під час індексації в березні зростуть щонайменше на 18 відсотків. Остаточні розрахунки оприлюднять пізніше.

Про це повідомила глава відомства Оксана Жолнович «Українській службі».

Жолнович зазначила, що пенсії в країні зростуть на 18 — 20% через інфляцію. Точні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли Кабінет Міністрів опублікує ухвалу про індексацію.

"Ми підвищуватимемо пенсії в березні з огляду на інфляцію. Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде",— зауважила міністерка.

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Вона нагадала, що під час війни уряд зміг зберегти виплати пенсій завдяки заробітним платам військових.

«Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо приблизно мільйон людей пішли служити в армію, де в них доволі високі заробітні плати, і з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який іде до Пенсійного фонду, що дало змогу стабілізувати Пенсійний фонд, не провалити його, тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів», — пояснила голова відомства.

Зараз в уряді тривають розрахунки пенсій, адже кінцевий показник інфляції з’явиться в лютому, його беруть із відповідних органів статистики.

Довідка Financne.ua:

пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна — 20 930 грн. Утім, уряд запланував у березні провести індексацію пенсій;

Міністерство фінансів готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні. Як і кого перевірятимуть — розповіли тут.



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