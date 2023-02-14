Мінфін готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні — Finance.ua

Мінфін готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Мінфін готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні

Міністерство фінансів України розробило проект наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання».

Про це повідомляється в проекті , оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Відповідно до проекту, верифікація відбуватиметься за такими етапами:

Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація). Перевірка автентичності персональних даних про пенсіонерів.

Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.



Як саме перевірятимуть? Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника, а саме:

смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність згідно з даними централізованого банку даних щодо проблем інвалідності;

постійного проживання реципієнта за кордоном або рішення залишитись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україні згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Довідка Finance.ua:

за даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб;

українці скаржаться на те, що якщо подавати заяву на призначення пенсії раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, то сума виплат може виявитися меншою. Як виявилось, на це впливають дати подання заяви на пенсію.



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