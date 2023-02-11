Як збільшити пенсію ще до виходу на відпочинок: умови — Finance.ua

Як збільшити пенсію ще до виходу на відпочинок: умови Сьогодні 08:40 — Особисті фінанси

Розмір пенсії залежить не лише від стажу, а й окладу, оскільки показник зарплати закладено у формулу розрахунку виплати у вигляді коефіцієнта.

Українці перед виходом на пенсію можуть збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії. Для цього можна скористатися двома способами, повідомляється на сайті Соціальної платформи.

Щоб пенсія була трохи більшою, потрібно:

виключити «невигідні» періоди роботи з низьким офіційним окладом;

доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) додатково до того, що сплатив роботодавець.

Йдеться саме про індивідуальний показник зарплати, адже при розрахунку пенсії також враховується і середній показник у країні.

Зазначається, що заробітну плату українців закладено у формулі розрахунку пенсії у вигляді коефіцієнта. Щоб дізнатися коефіцієнт, потрібно взяти свою зарплату за кожний місяць та розділити її на середню зарплату по країні (станом на місяць розрахунку). Чим вищий підсумковий коефіцієнт, тим краще.

Під час розрахунку можна скористатися оптимізацією заробітку. Це механізм, який дозволяє виключити до 60 місяців із розрахунку. При цьому є обмеження: всі ці місяці повинні йти у трудовій біографії поспіль, а їх загальна тривалість не повинна перевищувати 10% від усього стажу.

При цьому чим більше у громадянина страхового стажу, тим вища пенсія. Відповідно можна купити додатковий період трудового стажу. Цей спосіб також позитивно позначиться на розмірі виплат.

За даними голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, станом на січень 2023 року середній розмір пенсій в Україні становив 4 622,60 грн. Пенсійні виплати, порівняно з 2022 роком, стали більшими на 15,8%. Утім, у реальному вимірі з урахуванням інфляції середня пенсія українців скоротилася на 8,5%, а у доларовому еквіваленті — на 13,6%.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомляли , що середні пенсії у січні виплачували в:

Києві — 6 336,99 грн;

Донецькій області — 5 818,65 грн;

Луганській області — 5 365,48 грн;

Дніпропетровській області −5 126,43 грн.

Найменша середня пенсія у мешканців Вінницької області — 4 622,59 грн.

Згідно зі статтею 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсії в Україні мають щороку індексуватися з 1 березня. Але у 2023 році перерахунок пенсій може не відбутися через брак грошей у державному бюджеті.

Тим часом, український уряд планує у 2023 році запустити процес запровадження обов’язкового пенсійного накопичення для всіх українців. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки реформі всі працюючі українці отримають власні пенсійні накопичувальні рахунки. Поповнюватимуть вони з трьох джерел:

вклад роботодавців;

внесок держави на паритетних із роботодавцем умовах;

добровільні внески громадян.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.