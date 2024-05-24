У Міноборони розкрили, скільки вже військовозобов'язаних українців оновили свої дані — Finance.ua

У Міноборони розкрили, скільки вже військовозобов'язаних українців оновили свої дані Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

За останніми даними, близько мільйона українців оновили свої дані через новий застосунок «Резерв+».

«Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок „Резерв+“. 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок „Резерв+“ українці мають бажання оновлювати свої дані. В перші дні у застосунку були певні збої через перевантаження серверів, наразі все працює», — розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Наразі у військовозобов'язаних є три варіанти, як оновити свої дані. Йдеться про ТЦК, ЦНАП та «Резерв+».

«Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок „Резерв+“ став найбільш популярним», — пояснив представник Міноборони.

Мобілізація в Україні - оновлення даних

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Тому тепер всі військовозобов'язані мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми «Резерв+».

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розтлумачив, що означають статуси у «Резерв+».

УНІАН За матеріалами:

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