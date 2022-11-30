У Міністерстві фінансів Ізраїлю запропонували нові рекомендації щодо регулювання цифрових активів — Finance.ua

У Міністерстві фінансів Ізраїлю запропонували нові рекомендації щодо регулювання цифрових активів Сьогодні 03:13 — Фінтех і Картки

У Міністерстві фінансів Ізраїлю запропонували нові рекомендації щодо регулювання цифрових активів

Міністерство фінансів Ізраїлю опублікувало набір рекомендацій щодо регулювання цифрових активів у країні.

Рекомендації закликають до створення нової регулюючої інфраструктури, що законодавчо закріплює повноваження з ліцензування та нагляду за випуском забезпечених цифрових активів, включно зі стейблкоїнами, і наданням через них фінансових послуг. Рекомендації також закликають до ухвалення закону, який передасть Банку Ізраїлю нагляд за цифровими активами, що «мають значну стабільність або грошовий ефект».

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Керівництво також містить пропозицію дозволити сплату податків на криптовалюту, що зберігається за кордоном, через Банк Ізраїлю. Також у пропозиції міститься план створення міжвідомчого комітету з нагляду за регулюванням децентралізованих автономних організацій (ДАО).

Оподаткування криптовалют становить основну частину пропозиції. За даними податкової служби Ізраїлю, невиплачені податки на криптовалюту з 2019 до 2022 року можуть становити кілька мільярдів шекелів. На момент написання один шекель коштує 10,73 грн.

У жовтні Тель-Авівська фондова біржа (TASE) повідомила, що вивчає можливість створення платформи для торгівлі цифровими активами на основі блокчейна. А всього за місяць до цього ізраїльський регулятор ринків видав приватній компанії першу постійну ліцензію на «заняття криптовалютою».

cryptomisto За матеріалами:

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