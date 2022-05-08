У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України

Вчора 08:14 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, доповідаючи про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану, під час наради під головуванням президента з актуальних питань діяльності виконавчої влади.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, в нараді також взяли участь керівник Офісу глави держави і його заступники, а також прем’єр-міністр і члени уряду.

Так, за словами Марченка, країна завершила квітень з дефіцитом в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

Читайте також Скільки грошей має віддати Україна своїм кредиторам у 2022 році

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.

Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.