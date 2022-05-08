У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України — Finance.ua

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У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України

Вчора 08:14Казна та Політика
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У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету УкраїниУ Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України
На тлі повномасштабного військового вторгнення росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, доповідаючи про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану, під час наради під головуванням президента з актуальних питань діяльності виконавчої влади.
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Як повідомляє прес-служба Глави держави, в нараді також взяли участь керівник Офісу глави держави і його заступники, а також прем’єр-міністр і члени уряду.
Так, за словами Марченка, країна завершила квітень з дефіцитом в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.
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За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.
Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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