У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, як війна б'є по бюджету України
На тлі повномасштабного військового вторгнення росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, доповідаючи про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану, під час наради під головуванням президента з актуальних питань діяльності виконавчої влади.
Як повідомляє прес-служба Глави держави, в нараді також взяли участь керівник Офісу глави держави і його заступники, а також прем’єр-міністр і члени уряду.
Так, за словами Марченка, країна завершила квітень з дефіцитом в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.