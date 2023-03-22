У Мінагрополітики прогнозують зменшення врожаю зернових та збільшення олійних — Finance.ua

У Мінагрополітики прогнозують зменшення врожаю зернових та збільшення олійних Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Міністерство аграрної політики прогнозує цього року врожай пшениці на рівні 16,6 мільйона тонн, торік він становив 20,5 мільйона тонн.

Цьогоріч прогнозовані площі зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 19,3 млн га, що фактично співставно з показником попереднього сезону — 19,8 млн га.

Площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

«Зменшення посівних площ під зерновими культурами разом з прогнозованим зменшенням середньої урожайності, спричинене зростанням цін основних факторів виробництва, вплине на обсяги врожаю», — йдеться в повідомленні.

Так, загальний валовий збір зернових та зернобобових культур у сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн т проти попереднього показника у 53,1 млн т.

Зокрема, врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн т (20,5 млн т у 2022 році), ячменю — 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурудзи — 21,7 млн т (25,6 млн т).

Разом з тим, очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн т проти 18,2 млн т попереднього року.

Економічна Правда За матеріалами:

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