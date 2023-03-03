У лютому обсяг торгів на "Українській біржі" збільшився на 60,2% — Finance.ua

У лютому обсяг торгів на "Українській біржі" збільшився на 60,2% Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із січнем на 60,2% до 1,513 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у лютому склав 1 513 310 912,51 гривень, а загальна кількість угод — 9 714.

У структурі торгів за лютий 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 99,68% сумарного обороту або 1 508 455 828,31 гривень; 0,12% на акції або 1 828 770,07 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,01% або 30 496,96 гривень; на іноземні цінні папери 0,20% або 2 995 817,17 гривень.

У лютому Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 4,99% з 1 311,40 до 1 376,84 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у лютому були: Галичфарм, аз (1,2 млн гривень), Astarta Holding N.V., аз (0,5 млн гривень) та Райффайзен Банк , аз (0,4 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у лютому були: 204150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (990,1 млн гривень); 218531 ОВДП, погашення 13.05.2026 (216,5 млн гривень) та 201255 ОВДП, погашення 24.05.2023 (68,2 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у лютому стали: Навігатор-Інвест, КІНТО, Лтд та БТС БРОКЕР.

Провідними операторами ринку облігацій стали: КБ «ГЛОБУС», ПРИВАТБАНК та ОТП БАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у лютому стали: КІНТО, Лтд, УНІВЕР КАПІТАЛ та Драгон Капітал.

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

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