У листопаді суттєво скоротилася кількість небанківських фінансових установ — Finance.ua

У листопаді суттєво скоротилася кількість небанківських фінансових установ
У листопаді учасників небанківського фінансового ринку поменшало — 51 учасника виключили з реєстру, у той час як включили до нього лише одного страховика.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кількість банків попереднього місяця не змінилася, вона, як і раніше, становить 67.
Але з реєстрів виключили 51 небанківську фінансову установу, серед них добровільно:
- 17 фінансових компаній;
- 1 страховик;
- 1 ломбард,
- 7 кредитних спілок.
Ще 16 фінансових компаній, 6 страховиків, 2 ломбарди та 1 лізингову компанію — примусово.
Щодо анулювання ліцензій 21 фінансової компанії, одного страховика, одного ломбарду та шести кредитних спілок — усі ліцензії анульовані добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам та трьом ломбардам — примусово (як захід впливу).
Станом на 30 листопада на небанківському ринку працювали:
- 117 страховиків non-life (у жовтні — 124);
- 13 life-страховиків (кількість не змінилася);
- 187 ломбардів (у жовтні — 190);
- 166 кредитних спілок (було 173);
- 103 лізингові компанії (було 104);
- 806 фінансових компаній (було 839);
- 63 страхові брокери (було 62);
- 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).
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