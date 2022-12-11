У листопаді суттєво скоротилася кількість небанківських фінансових установ — Finance.ua

У листопаді суттєво скоротилася кількість небанківських фінансових установ Сьогодні 06:49 — Фондовий ринок

У листопаді учасників небанківського фінансового ринку поменшало — 51 учасника виключили з реєстру, у той час як включили до нього лише одного страховика.

Кількість банків попереднього місяця не змінилася, вона, як і раніше, становить 67.

Але з реєстрів виключили 51 небанківську фінансову установу, серед них добровільно:

17 фінансових компаній;

1 страховик;

1 ломбард,

7 кредитних спілок.

Ще 16 фінансових компаній, 6 страховиків, 2 ломбарди та 1 лізингову компанію — примусово.

Щодо анулювання ліцензій 21 фінансової компанії, одного страховика, одного ломбарду та шести кредитних спілок — усі ліцензії анульовані добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам та трьом ломбардам — примусово (як захід впливу).

Станом на 30 листопада на небанківському ринку працювали:

117 страховиків non-life (у жовтні — 124);

13 life-страховиків (кількість не змінилася);

187 ломбардів (у жовтні — 190);

166 кредитних спілок (було 173);

103 лізингові компанії (було 104);

806 фінансових компаній (було 839);

63 страхові брокери (було 62);

67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

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