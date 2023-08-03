У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 48,2% до 2,3 млрд гривень — Finance.ua

У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 48,2% до 2,3 млрд гривень Сьогодні 11:46 — Фондовий ринок

У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із червнем на 48,2% до 2,276 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у липні склав 2 276 330 170,94 гривень, а загальна кількість угод — 13 439.

У структурі торгів за липень 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 95,15% сумарного обороту або 2 165 896 392,86 гривень; 0,31% на акції або 7 084 964,54 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,01% або 147 733,20 гривень; на іноземні цінні папери 4,52% або 102 936 808,40 гривень; на корпоративні облігації 0,01% або 264 271,94 гривень.

У липні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 14,2% з 1 452,28 до 1 658,92 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у липні були: Донбасенерго, аз (5,950 млн гривень), Райффайзен Банк , аз (0,984 млн гривень) та ВСПІФА УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій, іс (0,094 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у липні були: 204 150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (1 162,2 млн гривень); 227 409 ОВДП ном. дол., погашення 21.03.2024 (171,1 млн гривень) та 226 286 ОВДП, погашення 26.06.2024 (161,2 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у липні стали: БТС БРОКЕР, УНІВЕР КАПІТАЛ та Джерело Лтд.

Провідними операторами ринку облігацій стали: СКАЙ БАНК, Райффайзен Банк та Укрексімбанк.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у липні стали: Драгон Капітал, ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» та БТС БРОКЕР.

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

У червні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із травнем на 141,4% до 1,536 млрд гривень.

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