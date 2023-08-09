У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів — Finance.ua

У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Нові автобусні маршрути планують запустити у столиці уже найближчим часом. Зараз вони функціонують у режимі обстеження потоку пасажирів.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко у відповіді на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

За якими маршрутами курсуватимуть автобуси

Рух автобусів планують організувати за наступними маршрутами:

автобус № 25. «Залізнична станція „Київ-Волинський“ — Національний музей історії України у Другій світовій війні»

автобус № 44. «Вулиця Милославська — житловий масив «Березняки»

автобус № 38. «Станція метрополітену „Деміївська“ — вул. Метрологічна»

автобус № 74. «Станція метрополітену «Славутич» — база відпочинку «Либідь»

автобус № 109. «Станція метрополітену «Харківська» — станція метрополітену «Театральна»

«З метою залучення громадськості до співпраці у сфері транспортної галузі проводяться регулярні засідання робочої групи „Київська майстерня міста“, під час яких представники громадськості можуть надавати свої пропозиції щодо розгляду відповідних питань у сфері оптимізації дорожнього руху та вдосконалення об'єктів вулично-дорожньої мережі Києва», — зазначив Кличко.

Тимчасово змінять маршрути 5 тролейбусів

Також у міськраді повідомили , що з 9 по 17 серпня будуть змінені маршрути тролейбусів №№ 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Це пов’язано з дорожніми роботами на Севастопольській площі.

Рух тролейбусів у напрямку Солом’янської площі та Повітрофлотського шляхопроводу буде організовано:

маршрути № 8, 9-К, 35 — від вул. Смілянської та вул. Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р — вул. Лондонська — вул. Єреванська — вул. Генерала Геннадія Воробйова — просп. Провітрофлотський, далі за власними маршрутами;

маршрути № 40, 40-К — від вул. Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р — вул. Лондонська — вул. Єреванська — вул. Генерала Геннадія Воробйова — просп. Провітрофлотський — Солом’янська площа, далі за власними маршрутами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.