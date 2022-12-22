У Києві тривають аварійні відключення світла, ситуація досі важка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві тривають аварійні відключення світла, ситуація досі важка

Енергетика
26
Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, тож наразі продовжуються аварійні відключення споживачів.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Він наголосив, що головною проблемою наразі є не генерація, а доставка живлення споживачам.
«Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати», — повідомив Попко.
Голова КМВА зазначив, що енергетики, ремонті бригади та комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему, проте на це потрібен час.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.