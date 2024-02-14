У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото) — Finance.ua
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У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)

Нерухомість
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У Києві за 540 тис. доларів продають чи не найбільшу квартиру на столичному ринку нерухомості. Площа елітного житла становить 700 квадратних метрів.
Про це йдеться на великому порталі нерухомості. Тільки площа кухні становить 53 квадрати. У квартирі є власна тераса. Житло продає сам власник, без посередників.
У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
«Розташована у центральній частині комплексу! Продаж від власника! Без комісії! Виконаний вишуканий дизайнерський ремонт, з використанням дорогих матеріалів та всієї необхідної побутової техніки. Загальна площа — 700 квадратів. Квартира повністю мебльована та готова до проживання: імпортна сантехніка, плитка, шафи-купе, вбиральні, санвузли, кабінет на два поверхи, будуарна, камін», — йдеться в оголошенні.
У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
Житло розташоване за 10 хвилин ходьби від метро Житомирська. Територія ЖК закрита, охороняється, ландшафтний дизайн, власна розвинена інфраструктура, дитячі садки та школи, фітнес-центри, футбольне поле, салони краси, ресторан і кафе, тенісні корти, критий паркінг та відкриті автостоянки.
У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)

Довідка Finance.ua:

  • На Сардинії пропонують орендувати будинок за 1 євро на місяць. Фактично місцева влада пропонує безплатне проживання на Сардинії. Так намагаються привабити молодь до італійських сіл та містечок. Особливо сподіваються зацікавити саме цифрових кочівників, які можуть працювати з будь-якої точки світу.
  • Італія вже не вперше пробує залучити нових мешканців до сільських регіонів. Раніше будинки продавали за 1 євро, але за умови, що майбутні власники їх відремонтують. За цією програмою вдалось продати 13 домівок.
За матеріалами:
Обозреватель
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