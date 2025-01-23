У Києві підприємець привласнив 10 млн державних коштів — Finance.ua

У Києві підприємець привласнив 10 млн державних коштів Сьогодні 17:41 — Кримінал

У Києві підприємець привласнив 10 млн державних коштів

У Києві викрили приватного підприємця, який, внісши недостовірні дані до офіційних документів, привласнив близько 10 млн гривень, що були призначені на закупівлю кам’яної солі для промислового використання.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Поліцейські з’ясували, що у грудні 2022 року комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління Оболонського району» уклало договір з організацією підприємця на закупівлю кам’яної солі вартістю близько 10 мільйонів гривень.

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Щоб привласнити кошти, керівник підприємства вніс недостовірні відомості до офіційних документів. Він зазначив у накладній інформацію про нібито поставку комунальному підприємству технічної солі. Відтак ТОВ отримало за цю послугу кошти з місцевого бюджету. Насправді ж технічна сіль була доставлена лише на папері.

Правоохоронці зібрали докази незаконної діяльності чоловіка та оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

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