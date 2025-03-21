У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків — Finance.ua

У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків Сьогодні 17:10 — Кримінал

У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати 19,7 млн грн податків директору компанії, що виконує ремонтно-будівельні роботи в дошкільних закладах, школах, училищах та укриттях на замовлення районних державних адміністрацій Києва.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник підприємства впродовж двох років приховав у податковій звітності проведення господарських операцій майже на 120 млн грн. Таким чином було знижено податкові зобов’язання компанії.

В результаті Державного бюджету України було не сплачено 19,7 млн грн. Сума завданих державі збитків підтверджується висновками судово-економічної експертизи.

Директору товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів)».

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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