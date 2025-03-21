У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків

Кримінал
15
У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків
У Києві директор компанії «забув» сплатити 19,7 млн грн податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати 19,7 млн грн податків директору компанії, що виконує ремонтно-будівельні роботи в дошкільних закладах, школах, училищах та укриттях на замовлення районних державних адміністрацій Києва.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник підприємства впродовж двох років приховав у податковій звітності проведення господарських операцій майже на 120 млн грн. Таким чином було знижено податкові зобов’язання компанії.
В результаті Державного бюджету України було не сплачено 19,7 млн грн. Сума завданих державі збитків підтверджується висновками судово-економічної експертизи.
Директору товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів)».
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems