У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла — Finance.ua

У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла Сьогодні 11:24 — Енергетика

У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла

У столиці діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, і мова про повернення до планових відключень поки не йде.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

«Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених та аварійних відключень і повертатися до планових поки що зарано», — сказав Шаманов. Водночас він нагадав, що водо- та теплопостачання здійснюється в штатному режимі.

Речник КМВА додав, що комендантську годину в новорічну ніч скасовувати не будуть з міркувань безпеки.

Київське метро буде працювати до 22 години. На Софіївській площі, де традиційно проходять новорічні та різдвяні свята, цього річ не будуть проводити масових гулянь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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