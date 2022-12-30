У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла

Енергетика
15
У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла
У Києві діють екстрені та аварійні відключення світла
У столиці діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, і мова про повернення до планових відключень поки не йде.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
«Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених та аварійних відключень і повертатися до планових поки що зарано», — сказав Шаманов. Водночас він нагадав, що водо- та теплопостачання здійснюється в штатному режимі.
Речник КМВА додав, що комендантську годину в новорічну ніч скасовувати не будуть з міркувань безпеки.
Київське метро буде працювати до 22 години. На Софіївській площі, де традиційно проходять новорічні та різдвяні свята, цього річ не будуть проводити масових гулянь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.