У Китаї запустили першу широкосмугову інтернет-мережу 10G — Finance.ua
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У Китаї запустили першу широкосмугову інтернет-мережу 10G

Фінтех і Картки
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Поки що в зоні покриття район Сюн’ань поблизу Пекіна, а в майбутньому в країні з’явиться ще 168 локацій із «10G» (10-гігабітним підключенням), пише китайське видання Mydrivers.
Компанія використовує «першу у світі» технологію 50G PON.
Вона забезпечує швидкість завантаження в 10 Гбіт/с та швидкість відправки в 1 Гбіт/с. Час затримок скоротився до трьох мілісекунд.
«Наприклад, раніше завантаження фільму у форматі 4K займало кілька хвилин, а з 10G — кілька секунд», — пояснює видання.
Один із клієнтів оператора China Unicom в коментарі виданню розповів, що підключення працювало безперебійно під час одночасного використання кількох «розумних» пристроїв у будинку та перегляду відео у форматі 8K.
За матеріалами:
Українські Новини
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