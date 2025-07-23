У Китаї хочуть заборонити перепродаж нових авто — Finance.ua

У Китаї хочуть заборонити перепродаж нових авто Сьогодні 02:15 — Світ

У Китаї хочуть заборонити перепродаж нових авто

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації.

Про це повідомило видання галузевої асоціації, пише Reuters

Це рішення спрямоване на боротьбу з поширеною в Китаї практикою так званого «перепродажу вживаних авто з нульовим пробігом», коли нові автомобілі спершу реєструються, а потім одразу ж перепродаються за ринковими цінами, що іноді навіть перевищують початкову вартість.

Ця проблема набула великого масштабу через дефіцит деяких моделей, високий попит та перекупників, які штучно розігрівають ринок, скуповуючи популярні авто та продаючи їх з націнкою вже під виглядом вживаних, хоча фактично машини не експлуатувалися. Така схема шкодить і кінцевим споживачам, і офіційним дилерам, які змушені конкурувати з неофіційним ринком перепродажів.

Окрім того, в статті Auto Review йдеться про окрему ініціативу Китайської асоціації автомобільних дилерів, яка запропонувала запровадити спеціальну систему кодування для експорту вживаних автомобілів. Ця система дозволить краще контролювати переміщення транспортних засобів, які вивозяться з країни після використання. Зокрема, йдеться про запровадження унікальних ідентифікаційних кодів для машин, що дозволить простежити їх історію експлуатації, пробіг та юридичний статус.

Деякі китайські автовиробники вже почали реагувати на ситуацію. Зокрема, Chery та BYD оголосили про намір запровадити власні заходи для контролю поведінки дилерів. Компанії планують притягувати дилерські центри до відповідальності за порушення правил, включаючи випадки, коли автомобілі реєструються на підставних осіб або на самих дилерів з метою перепродажу ще до фактичного продажу кінцевим покупцям. Це явище стало особливо помітним у випадку з популярними електромобілями, де попит суттєво перевищує пропозицію.

Так Китай прагне стабілізувати внутрішній ринок нових автомобілів, захистити інтереси кінцевих споживачів і мінімізувати спекуляції, які шкодять здоровій конкуренції. Очікується, що заборона на перепродаж нових авто протягом півроку набуде чинності після схвалення відповідних нормативних актів. Це стане черговим кроком китайської влади у напрямку жорсткішого контролю за ринком автомобілів, де останніми роками зростає кількість маніпуляцій із цінами та ланцюжками постачання.

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