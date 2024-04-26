У «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками — Finance.ua

У «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками Сьогодні 12:47

У «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками

Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та Служби безпеки України.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями.

«У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об'єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу», — повідомили в КМДА.

У КМДА наголосили, що постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла.

«Втручання в управління критично важливими об'єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб'єкти столиці ворог не припиняє атакувати», — додали в КМДА.

Підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури.

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