У «Київміськбуді» буде проведено міжнародний аудит, — на вимогу Кличка ухвалено рішення — Finance.ua
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У «Київміськбуді» буде проведено міжнародний аудит, — на вимогу Кличка ухвалено рішення

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У «Київміськбуді» буде проведено міжнародний аудит, — на вимогу Кличка ухвалено рішення
У «Київміськбуді» буде проведено міжнародний аудит, — на вимогу Кличка ухвалено рішення, freepik.com
В ПрАТ «Київміськбуд» буде проведено міжнародний аудит. Таке рішення було ухвалено на вимогу мера Києва Віталія Кличка.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ „Київміськбуд“, де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ „Київміськбуд“ та її керівництва», — повідомив Віталій Кличко.
Мер наголосив, що на час перевірок керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.
Водночас діяльність будівельної компанії продовжуватиметься.
«Наглядова рада доручила „Київміськбуду“ продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами», — підкреслив Віталій Кличко
За матеріалами:
ТСН
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