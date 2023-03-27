У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах

Казна та Політика
171
У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах
У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах
На квітень запланований старт пілотного проєкту з розгортання системи е-документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й інших дотичних структурах.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Мета уряду — максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс», — пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Читайте також
Учасники наради визначили план дій щодо реформування військово-лікарських комісій (ВЛК). Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров’я, заходи з безбар’єрності.
Читайте також
Вже у квітні пропонується розпочати пілотний проект із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.
Місце для вашої реклами
Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.
Крім того, МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Денис Шмигаль відзначив, що це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.