У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах — Finance.ua

У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

У квітні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах

На квітень запланований старт пілотного проєкту з розгортання системи е-документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й інших дотичних структурах.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мета уряду — максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс», — пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Учасники наради визначили план дій щодо реформування військово-лікарських комісій (ВЛК). Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров’я, заходи з безбар’єрності.

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Вже у квітні пропонується розпочати пілотний проект із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.

Крім того, МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Денис Шмигаль відзначив, що це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет.

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