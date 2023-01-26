У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян — Finance.ua
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У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян

Енергетика
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У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян
У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян
Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.
Про це повідомили на своїх сторінках у Telegram ДТЕК, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла», — сказано в повідомленні ДТЕК.
Енергетики підкреслюють, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач у Кривому Розі і що вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.
Він підкреслив, що лікарні та всю циркуляцію води в системі переводять на генератори, а от комунальний транспорт не ходитиме.
Вілкул також повідомив, що зупинили по всій лінії швидкісний трамвай, але людей уже вивели із тунелів. У місті працюють пункти незламності та пункти обігріву.
За матеріалами:
Економічна Правда
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