У Казахстані легалізували купівлю та продаж криптовалют — Finance.ua

У Казахстані легалізували купівлю та продаж криптовалют
У Казахстані офіційно узаконили купівлю та продаж криптовалют, жителі країни можуть офіційно проводити угоди з біткоїном та іншими цифровими активами за тенге за допомогою банків, пише Forbes.
Операції проводять через модель «криптобіржа — банк — клієнт». Для проведення використовуються розробки Євразійського банку. За транзакції стягується комісія.
Євразійський банк оголосив про плани випустити криптокарту у Казахстані до кінця 2022 року. За їхніми словами, за допомогою карти казахстанці зможуть розплачуватися криптовалютою у магазинах. Операція проводитиметься у тенге з рахунку, прив’язаного до рахунку на криптобіржі Intebix.
Казахстан став уже четвертою країною на пострадянському просторі (після України, Естонії та Білорусі), яка офіційно легалізувала купівлю та продаж криптовалют.
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