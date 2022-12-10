У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення — Finance.ua
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У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення

Особисті фінанси
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У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення
У грудні не у всіх пенсіонерів зросли виплати: кого обійшло підвищення
З 1 грудня в Україні планово підвищився прожитковий мінімум, тому збільшилася низка соціальних виплат, до якого вони прив’язані. Зросли і пенсійні виплати, однак не для всіх.
Хто не отримав надбавок, розповів експерт Сергій Коробкін, передає портал Новини.LIVE

Кого обійшло підвищення

У грудні рівень прожиткового мінімуму для людей, котрі втратили працездатність підвищився до 2 093 грн.
За ініціативою уряду, розмір мінімальної пенсії повинен становити 2 100 гривень, тобто інші види пенсійних виплат не можуть бути нижчими.
Як зазначає експерт, громадяни, які отримують 2 100 грн, не відчули підвищення, як і пенсіонери, які отримують 2 300 грн чи яким призначені 3 000 грн з жовтня у разі достатньої кількості стажу і досягли 70-річного віку.
Пенсійні виплати в грудні підняли до такого рівня:
  • 2093 грн — мінімальна пенсія за віком;
  • 20 930 грн — максимальна пенсія;
  • 6279 грн — мінімальна пенсія шахтарів;
  • 4186 грн — мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника.
Також зросла мінімальна пенсія осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, підвищились доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів, зросли надбавки донорам, підвищення ветеранам та жертвам нацистських репресій, піднявся рівень пенсій за особливі заслуги перед Україною.
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Розмір підвищення для кожного пенсіонера змінився індивідуально, а перерахунок відбувся автоматично.
Також з 1 грудня підвищилась пенсія для непрацюючих осіб до 70 років із повним страховим стажем (30 років — для жінок, 35 — для чоловіків). Мінімальний розмір виплат для цієї категорії пенсіонерів становить 2,5 тис. грн. У кого менша тривалість страхового стажу, доплата буде пропорційною до наявного стажу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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