У G7 відклали перегляд цінової стелі на російську нафту, — Reuters — Finance.ua
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У G7 відклали перегляд цінової стелі на російську нафту, — Reuters

Енергетика
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G7 та союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, попри те, що більша частина нафти рф торгується вище ліміту через зростання світових цін.
Як повідомляє Reuters, російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден та страхових послуг, що ускладнює для Заходу забезпечення дотримання існуючого цінового обмеження, оскільки компанії, що сприяють торгівлі, знаходяться за межами їх компетенції.
G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири особи, знайомі з політикою G7, заявили, що група не має негайних планів щодо коригування схеми.
«У червні або липні були деякі переговори щодо проведення перегляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося», — повідомило дипломатичне джерело.
Джерела зазначили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони заявили, що у США і членів G7 мало бажання вносити зміни.
Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участі в цьому бізнесі, переробили як мінімум половину загального експорту нафти та нафтопродуктів з росії в період з березня по червень.
Як йдеться в матеріалі, хоча в даний час для перевезення російської нафти використовується переважно «темний флот» танкерів з неясними власниками, західні судна як і раніше беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати.
За даними LSEG, російська нафта торгується вище граничного рівня з середини липня і в даний час на російських сирих терміналах торгується на рівні близько $67 за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизель, також перевищили свої ліміти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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