У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт

Енергетика
40
У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт
У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт
Французька енергетична компанія EDF заявила, що в понеділок відключила свій ядерний реактор Golfech 2 потужністю 1,3 гігават, розташований поблизу південного міста Тулуза, з екологічних міркувань, оскільки країна переживає період надмірно спекотної погоди.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.
Температура води на двох інших станціях уздовж річки Рона на південному сході країни до 24 серпня перевищуватиме урядові рекомендації щодо охолодження ядерних реакторів.
Раніше EDF оголосила про виробничі попередження на АЕС Bugey.
Окремо міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо заявив в понеділок, що існує ризик того, що в деяких департаментах на півдні Франції може бути оголошено «червоний рівень небезпеки» через екстремальну спеку, яка очікується з вівторка і далі.
У понеділок Метеослужба Франції оголосила помаранчевий рівень небезпеки для половини території країни, заявивши, що в більшості постраждалих департаментів температура сягатиме від 35 до 38 градусів за Цельсієм, тоді як на південному заході і в долині Рона очікуються піки в 40 градусів за Цельсієм і вище.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.