У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт — Finance.ua

У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт Сьогодні 18:32 — Енергетика

У Франції на тлі спеки відключили ядерний реактор потужністю 1,3 ГВт

Французька енергетична компанія EDF заявила, що в понеділок відключила свій ядерний реактор Golfech 2 потужністю 1,3 гігават, розташований поблизу південного міста Тулуза, з екологічних міркувань, оскільки країна переживає період надмірно спекотної погоди.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Температура води на двох інших станціях уздовж річки Рона на південному сході країни до 24 серпня перевищуватиме урядові рекомендації щодо охолодження ядерних реакторів.

Раніше EDF оголосила про виробничі попередження на АЕС Bugey.

Окремо міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо заявив в понеділок, що існує ризик того, що в деяких департаментах на півдні Франції може бути оголошено «червоний рівень небезпеки» через екстремальну спеку, яка очікується з вівторка і далі.

У понеділок Метеослужба Франції оголосила помаранчевий рівень небезпеки для половини території країни, заявивши, що в більшості постраждалих департаментів температура сягатиме від 35 до 38 градусів за Цельсієм, тоді як на південному заході і в долині Рона очікуються піки в 40 градусів за Цельсієм і вище.

Економічна Правда За матеріалами:

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