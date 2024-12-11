У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло — Finance.ua
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У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло

Енергетика
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У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло
У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло
У компанії ДТЕК пояснили, чому на заході України може різнитися ситуація з електропостачанням.
Там повідомили, що цілісність електромереж так само важлива, як і виробництво електроенергії. Тому, коли електроенергії не вистачає, це може статися з двох причин: перша — це коли електростанції, пошкоджені війною, не можуть виробити достатньо енергії, а друга — коли електрика є, але її неможливо передати через розбиті дронами мережі.
У ДТЕК зазначили, що туди, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше, а там, де передача електрики досі ускладнена, діють графіки відключення.
Напередодні Укренерго писало, що 11 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.
За матеріалами:
НВ
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