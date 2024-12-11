У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло — Finance.ua

У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло Вчора 16:43 — Енергетика

У ДТЕК пояснили, чому на заході України не вимикають світло

У компанії ДТЕК пояснили, чому на заході України може різнитися ситуація з електропостачанням.

Там повідомили , що цілісність електромереж так само важлива, як і виробництво електроенергії. Тому, коли електроенергії не вистачає, це може статися з двох причин: перша — це коли електростанції, пошкоджені війною, не можуть виробити достатньо енергії, а друга — коли електрика є, але її неможливо передати через розбиті дронами мережі.

У ДТЕК зазначили, що туди, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше, а там, де передача електрики досі ускладнена, діють графіки відключення.

Напередодні Укренерго писало, що 11 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

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