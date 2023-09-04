У «Дії» з’явилися нові послуги для родин з дітьми — Finance.ua

У «Дії» з’явилися нові послуги для родин з дітьми Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

У «Дії» з’явилися нові послуги для родин з дітьми

На порталі «Дія» стали доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Раніше для отримання цих допомог необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи особисто. Тепер це можна робити дистанційно на порталі «Дія», оскільки інформація автоматично підтягується із реєстру. Призначення допомоги відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

«Якщо раніше для отримання соцпослуг потрібно було збирати безліч паперів, ходити в держоргани та стояти в чергах, то зараз отримати необхідні сервіси можна в „Дії“. Відтепер на порталі доступні ще чотири послуги для сімей з дітьми, які дозволять отримати допомогу від держави в кілька кліків», — сказав віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що автоматизація процесів значно спрощує процедуру отримання допомог та унеможливлює помилки у заявах, що раніше було причиною повторних візитів до державних органів для подачі нових заяв.

Відтепер у «Дії» доступні такі 4 види допомоги для сімей з дітьми:

допомога при усиновленні дитини — для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;

допомога на дитину одинокій матері або батьку — для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

«Для батьків, що усиновили дитину, тих, хто доглядає за хворою дитиною, людей та дітей з інвалідністю оформити допомогу тепер можна буде швидше і комфортніше. Не потрібно збирати документи, заносити їх, вистоювати черги, повторно писати заяви. Достатньо — підключення до інтернету. Це особливо важливо для цих людей», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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УНІАН За матеріалами:

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