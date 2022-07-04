У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри — Finance.ua

У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри Вчора 19:44 — Фінтех і Картки

У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри

У застосунку державних послуг «Дія» незабаром можна буде перевірити нотаріальні документи на справжність.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Зазначається, що Уряд нещодавно прийняв нову постанову, яка дозволить додати у застосунок нотаріальні документи.

«Першою стане можливість перевірити справжність нотаріальних документів через QR-код. Мінцифри вже працює над запуском цієї опції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову послугу у застосунку, яка наразі працює у тестовому режимі. Так, незабаром для користувачів стануть доступними пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання, а вже зараз кожен охочій може взяти участь у бета-тестування.

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