У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри — Finance.ua
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У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри

Фінтех і Картки
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У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри
У «Дії» будуть доступні нотаріальні послуги, — Мінцифри
У застосунку державних послуг «Дія» незабаром можна буде перевірити нотаріальні документи на справжність.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Зазначається, що Уряд нещодавно прийняв нову постанову, яка дозволить додати у застосунок нотаріальні документи.
«Першою стане можливість перевірити справжність нотаріальних документів через QR-код. Мінцифри вже працює над запуском цієї опції», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 липня Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову послугу у застосунку, яка наразі працює у тестовому режимі. Так, незабаром для користувачів стануть доступними пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання, а вже зараз кожен охочій може взяти участь у бета-тестування.
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