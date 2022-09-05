У Британії представили прототип електричного суперкара — Finance.ua

У Британії представили прототип електричного суперкара Вчора 04:45 — Технології&Авто

У Британії представили прототип електричного суперкара, insideevs.com

Британська компанія Ariel Motor презентувала потужний спортивний електромобіль Ariel Hipercar.

Про це повідомляє InsideEVs

Суперкар має чотири електричні двигуни, які разом генерують потужність у 1180 кінських сил та крутний момент у 1 342 Нм.

Автомобіль може розігнатися з нуля до 96 км/год за менш ніж дві секунди, до 161 км/год — за близько 4 секунди. Максимальна швидкість електрокара становить 250 км/годину.

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Вага Ariel Hipercar зараз становить 1759 кг, проте у компанії хочуть, щоб фінальний варіант перед початком масового виробництва важив 1499 кг.

Завдяки електричному акумулятору автомобіль може проїхати 240 км без підзаряджання.

Очікується, що вартість одного екземпляра Ariel Hipercar становитиме близько мільйона доларів, а його масове виробництво розпочнеться у 2024 році.

Укрінформ За матеріалами:

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