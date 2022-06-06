У Бразилії за квитки на футбол платитимуть криптовалютою — Finance.ua

У Бразилії за квитки на футбол платитимуть криптовалютою

Вчора 22:23 — Фінтех і Картки

У Бразилії за квитки на футбол платитимуть криптовалютою

Бразильський футбольний клуб Sao Paulo оголосив криптовалюту Shiba Inu (SHIB) своїм платіжним засобом.

Відтепер фанати спорту зможуть потрапити на матчі клубу, оплативши квиток криптовалютою. Про це оголосили на офіційній сторінці Sao Paulo у Твіттер.

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Головним партнером та спонсором ФК є латиноамериканська криптобіржа Bitso, яка ще на початку року оголосила про лістинг Shiba Inu.

Творцем SHIB є анонімний користувач Ryoshi, який залишив проект та зник з соцмереж ще 31 травня. Раніше засновник попереджав, що піде із криптосвіту без попередження, адже вважав себе легкозамінним.

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