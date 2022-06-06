Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP — Finance.ua

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Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP

Вчора 07:37Фінтех і Картки
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Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRPЕксперти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP
Вартість токена Ripple (XRP) стабілізувалася після ослаблення, яке спостерігалося на крипторинку в першій половині травня. Довготривале перебування в зоні консолідації, за заявами криптоаналітиків, свідчить про ймовірність настання бичачого тренду.
Досягши мінімального значення, ціна цифрового активу опустилася до позначки $ 0,336, після цього була корекція курсу на 38% до рівня $ 0,466. Друга половина місяця відзначилася нейтралізуючим рухом у коридорі значень від $ 0,383 до $ 0,439.
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Аналітики поділилися своєю думкою, згідно з якою ситуацію слід розглядати як готовність до бичачого тренду. Найоптимістичніший сценарій включає в себе ріст ціни і підйом до верхнього бар’єру в $ 0,439, а також ймовірність його пробиття для досягнення значення $ 0,486. Цей тренд надасть можливість трейдерам зафіксувати прибутковість у розмірі 30%.

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За матеріалами: noworries
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