Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP — Finance.ua

Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP

Вчора 07:37 — Фінтех і Картки

Експерти прогнозують швидке зростання популярності криптовалюти XRP

Вартість токена Ripple (XRP) стабілізувалася після ослаблення, яке спостерігалося на крипторинку в першій половині травня. Довготривале перебування в зоні консолідації, за заявами криптоаналітиків, свідчить про ймовірність настання бичачого тренду.

Досягши мінімального значення, ціна цифрового активу опустилася до позначки $ 0,336, після цього була корекція курсу на 38% до рівня $ 0,466. Друга половина місяця відзначилася нейтралізуючим рухом у коридорі значень від $ 0,383 до $ 0,439.

Аналітики поділилися своєю думкою, згідно з якою ситуацію слід розглядати як готовність до бичачого тренду. Найоптимістичніший сценарій включає в себе ріст ціни і підйом до верхнього бар’єру в $ 0,439, а також ймовірність його пробиття для досягнення значення $ 0,486. Цей тренд надасть можливість трейдерам зафіксувати прибутковість у розмірі 30%.

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