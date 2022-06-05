У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22% — Finance.ua

У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22%

Вчора 18:39 — Фінтех і Картки

У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22%

За травень загальний дохід майнерів першої криптовалюти становить $906 млн. Показник знизився на 22% порівняно з квітнем.

Про це йдеться у аналітичному звіті ForkLog.

Доходи Bitcoin-майнерів по місяцях, млн. $. Дані: Glassnode.

Відповідний показник у Ethereum-майнерів впав на 18%, до $1,44 млрд.

Доходи Ethereum-майнерів по місяцях, млн. $. Дані: Glassnode.

У середині травня складність видобутку Bitcoin оновила історичний максимум на позначці 31,25 Т. Потім за падаючим хешрейтом показник скоригувався до 29,9 Т. Це скорочення виявилося максимальним з липня 2021 року.

Динаміка складності видобутку біткоїну. Дані: Coin Metrics.

Хешрейт Ethereum досяг рекордної позначки 1039 TH/s у середині травня. На початку місяця на тлі запуску метавсесвіту Otherside середня комісія за транзакцію в мережі другої за капіталізацією криптовалюти оновила історичний максимум на рівні $200.

Динаміка хешрейту Ethereum, h/s. Дані: Glassnode.

Серед майнінгових пулів найбільша частка хешрейту припадає на Foundry USA (20,9%). За ним слідують F2Pool (14,3%) та AntPool (14,2%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.