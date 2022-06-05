У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22%

Вчора 18:39Фінтех і Картки
1167
У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22%У травні доход Bitcoin-майнерів упав на 22%
За травень загальний дохід майнерів першої криптовалюти становить $906 млн. Показник знизився на 22% порівняно з квітнем.
Про це йдеться у аналітичному звіті ForkLog.
Доходи Bitcoin-майнерів по&nbsp;місяцях, млн.&nbsp;$. Дані: Glassnode. Доходи Bitcoin-майнерів по місяцях, млн. $. Дані: Glassnode.
Відповідний показник у Ethereum-майнерів впав на 18%, до $1,44 млрд.
Доходи Ethereum-майнерів по&nbsp;місяцях, млн.&nbsp;$. Дані: Glassnode. Доходи Ethereum-майнерів по місяцях, млн. $. Дані: Glassnode.
У середині травня складність видобутку Bitcoin оновила історичний максимум на позначці 31,25 Т. Потім за падаючим хешрейтом показник скоригувався до 29,9 Т. Це скорочення виявилося максимальним з липня 2021 року.
Динаміка складності видобутку біткоїну. Дані: Coin Metrics. Динаміка складності видобутку біткоїну. Дані: Coin Metrics.
Хешрейт Ethereum досяг рекордної позначки 1039 TH/s у середині травня. На початку місяця на тлі запуску метавсесвіту Otherside середня комісія за транзакцію в мережі другої за капіталізацією криптовалюти оновила історичний максимум на рівні $200.
Динаміка хешрейту Ethereum, h/s. Дані: Glassnode. Динаміка хешрейту Ethereum, h/s. Дані: Glassnode.
Серед майнінгових пулів найбільша частка хешрейту припадає на Foundry USA (20,9%). За ним слідують F2Pool (14,3%) та AntPool (14,2%).
За матеріалами: Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.