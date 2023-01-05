У 2022 році Фонд держмайна заробив у бюджет 3,6 млрд грн — Finance.ua

У 2022 році Фонд держмайна заробив у бюджет 3,6 млрд грн Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

У 2022 році Фонд держмайна заробив у бюджет 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн дала мала приватизація та оренда держмайна. Додатково Фонд зекономив 1,5 млрд грн завдяки зупиненню шахрайства — заниженні вартості нерухомості при оподаткуванні.

За короткий строк ФДМУ разом з Урядом систематизували механізм управління держмайном — КМУ передає в управління Фонду понад 1100 активів (розпорядження КМУ № 683 та № 910).

Тепер в управлінні ФДМУ буде понад 2300 підприємств з усіх 3600 активів України. Мета — зробити Фонд єдиним органом з управління державними активами в країні задля підвищення капіталізації та розвитку підприємств, збільшенню відкритості та прозорості в управлінні активами.

На законодавчому треку у 2022 команда Фонду підготувала 5 законів, які в разі ухвалення можуть принести в бюджет декілька десятків млрд грн.

Мова йде розблокування великої приватизації, закон про прозору оренда державних сільгоспземель, а також закон про продаж майна з податковою заставою.

Також минулого року Фонд розробив Методику оцінки збитків, завданих бізнесу через російську агресію. Це допоможе українському бізнесу звернутись в міжнародні суди, щоб отримати репарації щонайменше на 400 млрд грн — суми збитків, які спричинили росіяни.

На гуманітарному напрямку досягнуто домовленостей щодо надання 20 млрд грн допомоги з ОАЕ та КСА.

В грудні команда ФДМУ вже зустріла першу партію допомоги — 1200 генераторів з ОАЕ. Наступні транші допомоги очікуються на початку січня.

Генератори передадуть закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії — Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

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