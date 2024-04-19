Три світові аукціонні будинки претендують на реалізацію яхти Медведчука — Finance.ua

Три світові аукціонні будинки претендують на реалізацію яхти Медведчука
Закінчився термін прийняття документів для участі у конкурсному відборі юридичної особи, яка реалізовуватиме арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Претендентів три.
Про це повідомила пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменті активів (АРМА).
«Маємо трьох офіційних претендентів. Це відомі світові аукціонні будинки, які візьмуть участь у конкурсі», — сказала голова АРМА Олена Дума, коментуючи завершення прийому заявок.
Безпосередньо конкурсний відбір відбудеться 23 квітня о 10:00 в будівлі офісу Нацагентства.
Нагадаємо, АРМА оголосило про конкурсний відбір юросіб, яким буде надано право продати конфісковану у Медведчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.
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Як відомо, 16 лютого Кабінет міністрів погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Медведчука та знаходиться у Хорватії.
У жовтні 2023 року стало відомо, що Медведчук в росії став власником нової яхти вартістю понад 9 млн доларів.
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