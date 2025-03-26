Trump Media виходить на глобальний крипторинок — Finance.ua

Trump Media виходить на глобальний крипторинок Сьогодні 22:43 — Криптовалюта

Trump Media виходить на глобальний крипторинок

Акції компанії Trump Media виросли після того, як стало відомо про її новий контракт із криптовалютною біржею crypto.com. Угодою передбачено запуск низки біржових фондів (ETF) та інших фінансових продуктів. На перший погляд новина здається цілком звичайною, але ця подія може стати вирішальною для компанії, яка останнім часом переживала не найкращі часи.

До цього моменту Trump Media, яка управляє соціальною мережею Truth Social, втратила близько 38% вартості своїх акцій у 2025 році. Інвестори почали втрачати терпіння після повідомлень про збитки у 400 мільйонів доларів за минулий рік. Водночас доходи компанії склали лише 3,6 мільйона доларів, що вкрай мало для її оцінки на рівні 4,6 млрд доларів.

Вперше у своїй історії Trump Media офіційно робить крок на криптовалютний ринок. Угодою з crypto.com передбачається створення фондів із фокусом на американських активах та криптовалютах. Партнерство буде реалізоване під новим брендом компанії — Truth. Fi, який має підкреслити орієнтацію на фінансові технології.

У crypto.com вже заявили, що забезпечать технічну підтримку проєкту, а також запропонують власні цифрові валюти, включаючи популярні токени cronos та bitcoin . Запуск планується вже цього року, але залишається відкритим питання регуляторних дозволів, які можуть ускладнити запуск фондів.

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З іншого боку, така угода викликає чимало питань щодо прозорості бізнесу чинного президента. Партнерство з crypto.com — це лише один із багатьох ліцензійних контрактів, за якими сторонні компанії можуть використовувати бренд Trump. Раніше сім’я Трампа вже активно просувала NFT-токени та мем-коїни зі своїм прізвищем, а також заявляла про намір створити власний криптовалютний банк.

Директор crypto.com Кріс Маршалек не приховує, що його цікавить, перш за все, відома торговельна марка із великою кількістю шанувальників. Проте у фінансових колах цей проєкт викликає неоднозначні оцінки. Питання стосується не тільки ризиків для інвесторів, але й можливого конфлікту інтересів, враховуючи політичну роль власника Trump Media.

Нові ETF будуть доступні на світових платформах, у тому числі у Європі й Азії. Crypto.com вже має величезну аудиторію в 140 мільйонів користувачів, що потенційно відкриває великі можливості для просування цих фондів.

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