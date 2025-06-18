Trump Media подала заявку на запуск криптобіржі з Bitcoin та Ethereum — Finance.ua
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Trump Media подала заявку на запуск криптобіржі з Bitcoin та Ethereum

Криптовалюта
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Trump Media подала заявку на запуск криптобіржі з Bitcoin та Ethereum
Trump Media подала заявку на запуск криптобіржі з Bitcoin та Ethereum
Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала до Комісії з цінних паперів і бірж США заявку на запуск біржового фонду, що інвестуватиме в обидві провідні криптовалюти — Bitcoin та Ethereum.
Про це пише Reuters.
Новий фонд отримав назву Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. Він має розподіл активів у співвідношенні 75% Bitcoin та 25% Ethereum. Заявку подано через Yorkville America Digital, тоді як зберіганням і торгівлею опікуватиметься Crypto.com. Очікується, що ETF працюватиме під брендом Trump ETF Trust.

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Фонд має конкурувати з вже діючими ETF від великих гравців, зокрема BlackRock, чий iShares Bitcoin ETF керує активами на понад $72,5 млрд. Компанія поки не розкрила розмір комісій, тоді як у конкурентів цей показник становить приблизно 0,12%.
Подання заявки відбулося на тлі активної участі Дональда Трампа у криптоспільноті. У 2024 році він виступив на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі як кандидат у президенти США від Республіканської партії. Він представив власний мемкоїн $TRUMP. Також власний мемкоїн представила і його дружина Меланія. Попри великий політичний вплив Трампа, обидва мемкоїна втратили 60% вартості після інавгурації. Згодом з’явилися повідомлення, що демократи хочуть заборонити Трампу та іншим посадовцям США випускати власну криптовалюту.
За матеріалами:
mezha.media
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