Тренди автострахування: переосмислення сервісу КАСКО від VUSO — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Тренди автострахування: переосмислення сервісу КАСКО від VUSO Сьогодні 09:21 — Страхування

Тренди автострахування: переосмислення сервісу КАСКО від VUSO

Страховий ринок України навіть в умовах війни показує стрімку динаміку розвитку. Попри нестабільність часу страховики реагують на запити користувачів і пропонують нові продукти. Це стосується й автострахування, зокрема програм КАСКО.

У вересні 2023 року страхова компанія «VUSO» оголосила про запуск програми « WOW КАСКО », в якій переглянула пріоритети та адаптувала їх під потреби клієнтів. Детальніше про нову страхову пропозицію розповів Голова правління страхової компанії «VUSO» Андрій Артюхов.

Яка наразі спостерігається динаміка у напрямку автострахування в Україні, зокрема по КАСКО? Які тенденції простежуються?

На сьогодні ринок автострахування демонструє повільне відновлення до обсягів довоєнного періоду. З іншого боку всі ми розуміємо, що цей напрямок значно скоротився через те, що багато людей виїхали з України або перестали користуватись страховими послугами через війну. Помічаємо поступове зростання ринку продажів автомобілів. Кількість компаній, які пропонують послугу КАСКО не зменшилась і наразі є дві тенденції: це включення опції покриття воєнних ризиків у страхові програми та рух до покращення сервісу з погляду якості врегулювання і наявності додаткових опцій. Якщо говорити про покриття воєнних ризиків, то ми були першими, хто це зробив у автострахуванні у червні 2022 року, додавши безкоштовно ліміт на воєнні ризики строком на 3 місяці. Наразі вже кілька страхових компаній, в тому числі і ми, пропонують покриття на повну страхову суму. У випадку з другою тенденцією, ми створили новий продукт «WOW КАСКО»

Що це за продукт і які болі клієнта він закриває?

Десь 1,5 року тому на одній з нарад прозвучала думка, що клієнти високо оцінюють швидкість і якість виплат по КАСКО, однак вони часто витрачають багато часу на організацію ремонту. В класичному розумінні робота страхової компанії закінчувалася сплатою страхового відшкодування. Якщо ж поглянути з боку клієнта, то для нього після виплати страхового відшкодування історія продовжується: узгодження часу для ремонту на СТО, відвезти авто, постояти в заторах, проконтролювати строки виконання, забрати авто і знову стояти в заторах. Ми вирішили взяти ці клопоти клієнта на себе. Клієнтам така послуга буде в нагоді, адже наші сервіс-менеджери, як персональні помічники, зможуть замість клієнта організувати ремонт авто. З продуктом «WOW КАСКО» клієнт отримує відремонтоване авто, яке йому підвезуть прямо додому.

Чому варто довіряти фахівцям VUSO, віддаючи свій автомобіль для ремонту?

Сервіс-менеджери VUSO — це професійні аварійні комісари, які мають великий досвід у питаннях ремонту авто, комунікації з працівниками СТО. Ми розуміємо, що можуть трапитись певні неприємності, тому з моменту коли фахівець забирає ключі автомобіля і до моменту його повернення компанія буде покривати всі ризики пошкодження. Це ексклюзивна пропозиція, адже в інших випадках страховики не беруть на себе відповідальність за автомобіль під час ремонту.

Чи можна стверджувати, що VUSO стане трендсетером завдяки цьому продукту?

У нас не було мети стати новатором. Наша ціль полягає у бажанні надавати клієнтам таку страхову послугу, результат якої буде виражений не тільки в грошах, а й у сервісі. Наша місія — повністю закрити проблему клієнта, яка виникає при страховому випадку, подарувати чи зекономити його час на клопотах з ремонтом. Якщо така візія дозволяє створювати унікальні та проривні продукти — то чому б ні? Можемо бути й такими.

VUSO За матеріалами:

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