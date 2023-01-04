Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму — Finance.ua

Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму Сьогодні 11:10 — Енергетика

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомляє ExPro Consulting , це найнижчий показник транзиту газу за часи незалежності України. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу обвалилися вдвічі — з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

Згідно з довгостроковим контрактом росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей.

«Довгостроковим контрактом передбачено транспортування 40 млрд кубів природного газу з росії через українську ГТС, проте ймовірність таких обсягів практично нульова», — зазначили в ExPro.

Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах «качай або плати», передбачає, що росія має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії.

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини — майже 16,5 млрд куб.м, на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови було прокачано 2,5 млрд куб.м газу, що на 21% менше, ніж у 2021-му.

УНІАН За матеріалами:

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