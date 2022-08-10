Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000 — Finance.ua

Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000 Вчора 05:19 — Технології&Авто

Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000, Фото: Toyota

Лінійку Toyota Yaris 2022 року поповнив новий седан Ativ. Бюджетну модель почнуть продавати до кінця року за ціною від 15 000 до 19 400 доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Нову Toyota Yaris Ativ розробили в співпраці з Daihatsu. Седан побудований на спрощеній версії платформи TNGA, яку використовує і хетчбек Toyota Yaris. Автомобіль відчутно більший за побратима.

Розміри Toyota Yaris Ativ:

Довжина — 4425 мм;

Ширина — 1740 мм;

Висота — 1480 мм;

Колісна база — 2620 мм.

Фото: Toyota

Крім того, чотиридверна версія разюче відрізняється дизайном. У неї похилий аркоподібний дах і рельєфні боковини. Передня частина виконана в дусі старшої Toyota Corolla: широкі радіаторні ґрати поєднуються з довгастими діодними фарами.

У салоні з’явилася цифрова панель приладів, але в центральній панелі розміщений великий сенсорний екран діагоналлю 8 чи 9 дюймів (залежно від версії моделі). Об’єм багажника складає 476 л.

Фото: Toyota

Базовий седан Toyota Yaris Ativ отримав безключовий доступ, ESP, 6 подушок безпеки та кондиціонер. У топовій версії додані шкіряний салон, клімат-контроль, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль. Крім того, в найдорожчому варіанті передбачили автоматичне гальмування, контроль розмітки та «сліпих» зон.

Нова Toyota Yaris Ativ дебютувала з 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 94 к. с., що витрачає в середньому 4,3 л/100 км. Пізніше додадуть ще економічнішу гібридну модифікацію на 116 к. с. Усі версії оснащуються варіатором.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.