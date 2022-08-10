Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000

Технології&Авто
1155
Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000
Toyota презентувала недорогий компактний седан за $15 000, Фото: Toyota
Лінійку Toyota Yaris 2022 року поповнив новий седан Ativ. Бюджетну модель почнуть продавати до кінця року за ціною від 15 000 до 19 400 доларів.
Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Нову Toyota Yaris Ativ розробили в співпраці з Daihatsu. Седан побудований на спрощеній версії платформи TNGA, яку використовує і хетчбек Toyota Yaris. Автомобіль відчутно більший за побратима.

Розміри Toyota Yaris Ativ:

  • Довжина — 4425 мм;
  • Ширина — 1740 мм;
  • Висота — 1480 мм;
  • Колісна база — 2620 мм.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Крім того, чотиридверна версія разюче відрізняється дизайном. У неї похилий аркоподібний дах і рельєфні боковини. Передня частина виконана в дусі старшої Toyota Corolla: широкі радіаторні ґрати поєднуються з довгастими діодними фарами.
У салоні з’явилася цифрова панель приладів, але в центральній панелі розміщений великий сенсорний екран діагоналлю 8 чи 9 дюймів (залежно від версії моделі). Об’єм багажника складає 476 л.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Базовий седан Toyota Yaris Ativ отримав безключовий доступ, ESP, 6 подушок безпеки та кондиціонер. У топовій версії додані шкіряний салон, клімат-контроль, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль. Крім того, в найдорожчому варіанті передбачили автоматичне гальмування, контроль розмітки та «сліпих» зон.
Нова Toyota Yaris Ativ дебютувала з 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 94 к. с., що витрачає в середньому 4,3 л/100 км. Пізніше додадуть ще економічнішу гібридну модифікацію на 116 к. с. Усі версії оснащуються варіатором.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.