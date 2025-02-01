Toyota Previa повертається на ринок в оновленому дизайні (фото) — Finance.ua
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Toyota Previa повертається на ринок в оновленому дизайні (фото)

Технології&Авто
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Toyota Previa повертається на ринок в оновленому дизайні (фото)
Toyota Previa повертається на ринок в оновленому дизайні (фото), Фото: BestCarWeb
Мінівен Toyota Previa повернеться на ринок. Японський автогігант планує відродити сімейну модель — її представлять у 2027 році.
Про це повідомляє видання BestCar.
Нова Toyota Previa дебютує в Японії, де модель продавалася під назвою Estima. Пізніше почнеться експорт мінівена в інші країни.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
Судячи з рендерів, нова Toyota Previa 2027 збереже оригінальний округлений дизайн і буде схожою на модель найпершого покоління.
Автомобіль вирізнятиметься продуманою аеродинамікою та матиме зсувні двері.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
Мінівен Toyota Previa збудують на повністю новій платформі, яка підтримує електрифікацію. Очікується, що його випускатимуть у плагін-гібридній та електричній модифікаціях.
Також не виключено, що автомобіль отримає систему dry-by-wire («керування по дротах»), тобто його кермо не матиме механічного зв’язку з колесами.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Семимістний мінівен Toyota Previa/Estima презентували в 1990 році і він вразив публіку авангардним дизайном.
До 2019 року випустили три покоління моделі, які в різні роки пропонували в бензинових, дизельних та гібридних версіях.
За матеріалами:
Фокус
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