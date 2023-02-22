Toyota підвищить зарплати працівникам найбільше за останні 20 років — Finance.ua

Toyota підвищить зарплати працівникам найбільше за останні 20 років Сьогодні 23:38 — Фондовий ринок

Toyota підвищить зарплати працівникам найбільше за останні 20 років

Найбільший світовий автовиробник Toyota прийме вимогу профспілок щодо найбільшого підвищення базової зарплати за 20 років і збільшення бонусів, оскільки Японія активізує заклики до підприємств підвищити зарплату.

Про це повідомляє Reuters

Новий президент автовиробника Кодзі Сато повідомив, що рішення прийняти вимоги профспілки в повному обсязі під час першого раунду переговорів було призначене не лише для Toyota, але також для галузі в цілому, і в надії, що це призведе до відвертих дискусій між працівниками та керівництвом у кожній компанії.

Toyota і федерація профспілок, що представляють 357 тис. працівників групи Toyota, заявили, що підвищення основної зарплати буде найбільшим за два десятиліття, хоча обоє відмовилися надати відсоткове збільшення.

Вже за кілька годин після оголошення Toyota її конкурент Honda заявив, що погодився з вимогами профспілок щодо підвищення зарплати на 5%.

Агентство зазначає, що підвищення середньомісячної базової зарплати на 12 500 ієн ($92,70) у Honda є найбільшим стрибком принаймні з 1990 року.

З інфляцією близько 4% — найвищим рівнем за 40 років після десятиліть дефляції — Японія перебуває під більшим тиском, ніж будь-коли раніше, щоб підвищити зарплати для відновлення споживання.

Toyota заявила, що підвищення заробітної плати також стосуватиметься працівників, які працюють неповний робочий день і старших контрактників, і погодилася на прохання профспілки про одноразові бонусні виплати.

Економічна Правда За матеріалами:

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