Toyota готує нове покоління електромобілів під маркою Lexus — Finance.ua

Toyota готує нове покоління електромобілів під маркою Lexus 19.02.2023, 00:40 — Фондовий ринок

Японський автоконцерн Toyota до 2026 року розробить нове покоління електромобілів. Вони вийдуть під маркою Lexus, але комплектуючі від них підходитимуть і для моделей Toyota.

Про це повідомили у прес-службі автовиробника.

«Ми розробимо наступне покоління електромобілів для марки Lexus до 2026 року. При цьому все, починаючи від акумулятора та платформи і до того, як будується автомобіль, буде оптимізовано для поточного модельного ряду», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до 2030 року Toyota має намір представити 30 серійних електромобілів і випускати до 3,5 млн електроавто на рік. Крім того, всі виробництва компанії мають стати вуглецево нейтральними до 2035 року, а обсяг інвестицій у розробку елементів живлення для електрокарів значно зросте.

В Україні Toyota стала найпопулярнішою маркою на ринку нових авто у січні. Минулого місяця українці купили 585 авто цього бренду. Відносно січня 2022 року реалізація нових Тойот в Україні зменшилась на 2%.

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