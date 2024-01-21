Toyota анонсувала електромобілі з запасом ходу 1200 км — Finance.ua
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Toyota анонсувала електромобілі з запасом ходу 1200 км

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Тoyota Motor у найближчі «пару років» запустить серійне виробництво твердотільних акумуляторних блоків для електромобілів. Оснащені ними моделі зможуть проїжджати до 1200 км без підзарядки.
Час заряджання батарей складе 10 хвилин. Також їм обіцяно «дуже добрий термін служби». Про це на інвестиційному саміті в Індії заявив Вікрам Гулаті, голова Toyota Kirloskar, індійської «дочки» Toyota Motor.
2023 року в Індії було подано близько 80 000 електромобілів. Тоді як у сусідньому Китаї продажі «батарейних» новинок досягли 6,2 млн. Усього ж минулого року на світовому ринку реалізовано 9,5 млн електромобілів.
Зі слів міністра автошляхів та автомобільного транспорту Індії Нітіна Гадкарі, до 2030 року електромобільний сектор індійського ринку має досягти 10 млн одиниць на рік. Цю мету він озвучив там же на саміті у Гандінагарі.
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За матеріалами:
autocentre.ua
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