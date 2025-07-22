ТОВ «Бетонбуд», повʼязаний з медведчуком: АРМА перевіряє пропозиції учасників конкурсу — Finance.ua

ТОВ «Бетонбуд», повʼязаний з медведчуком: АРМА перевіряє пропозиції учасників конкурсу Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

Завершено аукціон з відбору управителя на Prozorro для арештованих активів ТОВ «Бетонбуд». Про це повідомляє АРМА.

Наразі триває перевірка учасників, зокрема на пов’язаність з рф або власником арештованого активу. Серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму «Будінтегра».

Водночас АРМА буде розпочато аналіз поданої документації. Рішення щодо вибрання або відхилення пропозицій буде прийнято після загального аналізу, відповідно до чинного законодавства та процедури АРМА.

Кожен з учасників пройти глибоку перевірку, щоб забезпечити законне, ефективне та доброчесне управління. Нагадаємо, активи ТОВ «Бетонбуд» включають сучасне обладнання для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські, офісні приміщення та спецтехніку, як то бетоновози та бетононасоси, що мають високий попит у будівельній галузі.

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