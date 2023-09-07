Топ-категорій українського експорту товарів під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-категорій українського експорту товарів під час війни (інфографіка)

Аграрний ринок
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Топ-категорій українського експорту товарів під час війни (інфографіка)
Топ-категорій українського експорту товарів під час війни (інфографіка)
За сім місяців поточного року експорт товарів і послуг з України склав $30,3 млрд. Це на 8% менше до відповідного періоду минулого року ($32,8 млрд), та на 28% менше, ніж було протягом січня-липня 2021-го ($42,4 млрд).
Про це повідомляє Опендатабот.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
До січня-липня 2022 року експорт товарів зменшився на 11,5% — з $23,4 млрд до $20,7 млрд. Разом з тим, якщо порівнювати показники поточного року з результатами відповідного періоду 2021 року, падіння ще помітніше — аж на 36,5%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Зокрема, експорт металів у поточному році, порівнюючи з відповідним періодом 2021-го, зменшився у 3,5 рази — до $2,4 млрд.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Разом з тим, протягом семи місяців поточного року український бізнес наростив експорт сільгосппродукції. Так, доходи аграріїв та трейдерів склали $13 млрд — на 4,5% більше, аніж у відповідному періоді 2021 року. Втім, протягом останніх кількох місяців обсяги с/г експорту все ж просідали. Найнижчий показник продажів аграрної продукції за кордон було зафіксовано у липні — $1,3 млрд.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Павло Мартишев, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, пов’язує таке скорочення експорту с/г продукції із припиненням зернової угоди у липні 2023 року.
За його словами, негативна динаміка спостерігалася ще у червні, адже частина гравців даного ринку почали вичікувати, якою буде ситуація з вивозом продовольства морськими шляхами.
Експерт наголошує, що цей фактор призвів до зниження активності укладання контрактів на перевезення с/г продукції.
«Варто говорити про альтернативні шляхи морського експорту. Можливо — про комбінацію «Дунай + територіальні води Румунії», — підкреслює Мартишев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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