ТОП-5 викликів, які вже є або очікуються в роботі з персоналом найближчим часом — дослідження Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Як повідомляють експерти, тенденція в активізації рекрутингу вже дуже помітна у всіх ритейлерів.

Про це йдеться в дослідженні grc.ua

Отже, основні виклики, які вже є або очікуються в роботі з персоналом у найближчий часом:

повернення працівників в Україну та в офіси — 43%;

підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу — 42%;

управління ризиками, пов’язаними з людьми — 41%;

формування інклюзивного і різноманітного робочого середовищі - 31%.

Також серед викликів в роботі з людьми були зазначені: зміна акцентів в рекрутингу від посади/досвіду на навички і ролі (27%), розвиток та формування підтримуючого та емпатійного лідерства (26%), підтримка wellbeing-програм та благополуччя працівників (24%), створення сенсів та цінностей в роботі (24%), автоматизація та інтеграція технологій у взаємодії працівників посади/досвіду на навички і ролі (27%), розвиток та формування підтримуючого та емпатійного (18%), reskilling та upskilling знань працівників у компанії (18%), навчання новим умінням та навичкам на робочому місці (16%), робоча взаємодія ШІ та працівників (17%).

Лілія Мелікян, директорка з персоналу ГК «ВАТАГ ГРУП» зазначає: «Основні виклики для виробництва: дефіцит робочої сили. Ми розраховуємо на краще, сподіваємось, що наші люди повернуться, але, як бізнес, мусимо готуватися до всіх сценаріїв. Також, усвідомлюємо, що і надалі. Виходячи з цього, основними пріоритетами у роботі з людьми на 2024 для нас будуть покращення бренду роботодавця, готовність залучати кандидатів без досвіду або з мінімальним, і розвивати їх всередині компанії, впливати на зміну сприйняття галузі, зокрема через маркетингові інструменти.»

Ольга Красіна, HR-директорка міжнародного дослідницького холдингу 4Service Group, коментує: «Основний виклик для нашої компанії як міжнародного дослідницького холдинга — це, безумовно, конкуренція та боротьба за таланти на європейському ринку. Відповідати потребам та вимогам пошукачів, формувати привабливість бренду роботодавця для європейського ринку праці та, звичайно ж, підтримувати позиції на українському ринку».

Довідка Finance.ua:

За результатами опитування, у 2023 році 42% компаній підвищили зарплату працівникам на 10−30%, також підвищували зарплату з урахуванням індивідуальної ефективності співробітників (9%), 24% опитаних зберегли зарплату працівникам на рівні минулого року.

Скоротили усі додаткові виплати у 2023 р. 11% компаній, деякі компанії збільшили фіксовану частину зарплати і зменшили бонуси (7%).

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